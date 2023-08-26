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“Маккаби Тель-Авив” показал эмоциональное видео, провожая Даниэля Переца
26.08.2023 14:32 Евгения Маркова

“Маккаби Тель-Авив” показал эмоциональное видео, провожая Даниэля Переца

“Маккаби Тель-Авив”, посвятила эмоциональное прощальное видео одному из своих игроков, 23-летнему израильскому вратарю Даниэлю Перецу , который подписал контракт с мюнхенской “Баварией”.

В видео представлены сцены великолепных сейвов Переца, который также является вратарем сборной Израиля по футболу, кадры, на которых он обнимает мать, отца и товарищей по команде, а также интервью, в котором он признался в любви к клубу.

Даниэль Перец провел свой последний матч за “Маккаби Тель-Авив” и уже находится в Германии, где прошел плановое медицинское обследование, подписал контракт и был предоставлен своему новому тренеру Томасу Тухелю.

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