



“Маккаби Тель-Авив” показал эмоциональное видео, провожая Даниэля Переца

“Маккаби Тель-Авив”, посвятила эмоциональное прощальное видео одному из своих игроков, 23-летнему израильскому вратарю Даниэлю Перецу , который подписал контракт с мюнхенской “Баварией”.



В видео представлены сцены великолепных сейвов Переца, который также является вратарем сборной Израиля по футболу, кадры, на которых он обнимает мать, отца и товарищей по команде, а также интервью, в котором он признался в любви к клубу.



Даниэль Перец провел свой последний матч за “Маккаби Тель-Авив” и уже находится в Германии, где прошел плановое медицинское обследование, подписал контракт и был предоставлен своему новому тренеру Томасу Тухелю.