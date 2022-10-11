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Маккаби Тель-Авив и Хапоэль Тель-Авив привлекут к ответственности за фанатов
11.10.2022 11:29 Алина Груднева

Маккаби Тель-Авив и Хапоэль Тель-Авив привлекут к ответственности за фанатов

"Маккаби Тель-Авив" и "Хапоэль Тель-Авив" будут привлечены к ответственности за беспорядки, устроенные фанатами.

 
Об этом сказал прокурор Футбольной ассоциации Израиля Нир Рашеф.
 
По его словам, "Маккаби Тель-Авив" будет привлечен к ответственности за бунт фанатов при отягчающих обстоятельствах и расистские выкрики, а "Хапоэль Тель-Авив" — за бунт фанатов при отягчающих обстоятельствах, а также неспортивное и неподобающее поведение болельщиков.

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