



Маккаби Тель-Авив и Хапоэль Тель-Авив привлекут к ответственности за фанатов

"Маккаби Тель-Авив" и "Хапоэль Тель-Авив" будут привлечены к ответственности за беспорядки, устроенные фанатами.

Об этом сказал прокурор Футбольной ассоциации Израиля Нир Рашеф.

По его словам, "Маккаби Тель-Авив" будет привлечен к ответственности за бунт фанатов при отягчающих обстоятельствах и расистские выкрики, а "Хапоэль Тель-Авив" — за бунт фанатов при отягчающих обстоятельствах, а также неспортивное и неподобающее поведение болельщиков.