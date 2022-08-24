



"Маккаби Хайфа" вышел в Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Маккаби Хайфа" вышел в Лигу чемпионов.

В матче с сербским клубом команда на 90-й минуте сумела сравнять счет - 2:2.





Премьер-министр Яир Лапид По данным 12-го канала, в последний раз, когда "Маккаби Хайфа" играл в ЛЧ в 2009 году, команда закончила групповой этап без очков и без забитых мячей. Клуб играл против мюнхенской "Баварии", "Ювентуса" и "Бордо".Премьер-министр Яир Лапид поздравил "Маккаби Хайфа" с выходом в ЛЧ.

"Всем известно, что я являюсь ярым поклонником "Маккаби Тель-Авив", но сегодня я болею за "Маккаби Хайфа", - сказал Лапид.

По словам главы правительства, футбольный клуб принес большую гордость всем гражданам Израиля.

"Скрестим за вас пальцы в Лиге чемпионов", - добавил он.