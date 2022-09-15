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Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, но получила свою минуту славы
15.09.2022 08:44 Александр Юзовский

Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, но получила свою минуту славы

"Маккаби" Хайфа уступила "ПСЖ" в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:1, но матч все равно запомнился всему стадиону, на трибунах которого присутствовало более 30 000 болельщиков.

"Маккаби" быстро опередил французскую команду на 24-й минуте, когда игрок сборной Суринама Тьяррон Шери забил в ворота "ПСЖ".

Лионелю Месси удалось сравнять счет лишь на 37-й минуте матча. Второй гол был забит Мбаппе спустя 24 минуты после перерыва.

Последний гол в ворота "Маккаби" забил Неймар на 88-й минуте.

Несмотря на поражение, израильская команда все же получила свои 13 минут безоговорочной славы.

"Окончательный счет не запомнится, — говорится на сайте Sport5, — в то время как те 13 минут никогда не будут забыты".



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