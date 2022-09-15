



Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, но получила свою минуту славы

"Маккаби" Хайфа уступила "ПСЖ" в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:1, но матч все равно запомнился всему стадиону, на трибунах которого присутствовало более 30 000 болельщиков.



"Маккаби" быстро опередил французскую команду на 24-й минуте, когда игрок сборной Суринама Тьяррон Шери забил в ворота "ПСЖ".



Лионелю Месси удалось сравнять счет лишь на 37-й минуте матча. Второй гол был забит Мбаппе спустя 24 минуты после перерыва.



Последний гол в ворота "Маккаби" забил Неймар на 88-й минуте.



Несмотря на поражение, израильская команда все же получила свои 13 минут безоговорочной славы.



"Окончательный счет не запомнится, — говорится на сайте Sport5, — в то время как те 13 минут никогда не будут забыты".

