Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, но получила свою минуту славы
"Маккаби" Хайфа уступила "ПСЖ" в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:1, но матч все равно запомнился всему стадиону, на трибунах которого присутствовало более 30 000 болельщиков.
"Маккаби" быстро опередил французскую команду на 24-й минуте, когда игрок сборной Суринама Тьяррон Шери забил в ворота "ПСЖ".
Лионелю Месси удалось сравнять счет лишь на 37-й минуте матча. Второй гол был забит Мбаппе спустя 24 минуты после перерыва.
Последний гол в ворота "Маккаби" забил Неймар на 88-й минуте.
Несмотря на поражение, израильская команда все же получила свои 13 минут безоговорочной славы.
"Окончательный счет не запомнится, — говорится на сайте Sport5, — в то время как те 13 минут никогда не будут забыты".
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