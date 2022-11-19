



Махмуд Аббас тайно отправился в Катар на ЧМ-2022

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас тайно отправился в Катар, чтобы посетить чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает AP.

Уточняется, что Аббас прибыл в Доху в субботу, 19 ноября.

Что примечательно, официальное информационное агентство Wafa не сообщало о планах председателя ПА отправиться в Катар.

Новость появилась после акции протеста возле его дома, когда в соцсетях ХАМАСа появилась информация о том, что Аббас намерен отправиться в Доху с большой свитой, состоящей из близких членов семьи и помощников.