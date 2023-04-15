



"Ливерпуль" оштрафован за поведение игрока в матче против "Манчестер Сити"

Футбольная ассоциация оштрафовала "Ливерпуль" на 37 500 фунтов (46 908,75 долларов) после того, как их игроки окружили судью после поражения в мастче с "Манчестер Сити" в Премьер-лиге со счетом 4: 1.



Несколько игроков "Ливерпуля" столпились вокруг рефери Саймона Хупера, умоляя его показать полузащитнику "Сити" Родри вторую желтую карточку за вызов Коди Гакпо.



"Клуб признал, что не смог обеспечить подобающие поведение своих игроков. Независимая регулирующая комиссия наложила штраф на "Ливерпуль" после последующего слушания", — говорится в заявлении FA в пятницу.

