"Ливерпуль" и "Эвертон" оштрафовали за потасовку

Клубы "Эвертон" и "Ливерпуль" оштрафованы за потасовку на матче, завершившемся со счетом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.



Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии.



В частности, FA оштрафовала "Эвертон" на 40 тысяч фунтов, а "Ливерпуль" - на 25 тысяч. Речь идет о массовой потасовке, которая произошла на 86-й минуте матча 23 тура АПЛ.



Все началось с претензий вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда в адрес левого защитника соперника Эндрю Робертсона. Диалог между ними после того, присоединились другие игроки, перерос в потасовку. Пикфорд и Робертсон заработали по предупреждению каждый.

The derby is getting HEATED! 🤬 pic.twitter.com/lnAhw530E0