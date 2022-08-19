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Ливанец снялся со спортивных соревнований из-за израильтянина
19.08.2022 22:23 Алина Груднева

Ливанец снялся со спортивных соревнований из-за израильтянина

Ливанский спортсмен отказался от участия в чемпионате мира Молодежной Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы избежать встречи с израильским соперником.

 
Об этом сообщает Al-Manar.
 
Шарбель Абу Дахер снялся с соревнований в Абу-Даби после того, как жеребьевка выдала ему в соперники израильтянина Йонатана Макп в молодежной весовой категории B до 48 кг.
 
В последнее время подобные случаи перестали быть редкостью.
 
 Недавно иракские теннисисты отказались от участия в Открытом турнире по теннису на колясках в Бухаресте, чтобы не соревноваться с израильтянами.
 
Аналогичным образом поступил иорданский тхэквондоист.

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