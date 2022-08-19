



Ливанец снялся со спортивных соревнований из-за израильтянина

Ливанский спортсмен отказался от участия в чемпионате мира Молодежной Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы избежать встречи с израильским соперником.

Об этом сообщает Al-Manar.

Шарбель Абу Дахер снялся с соревнований в Абу-Даби после того, как жеребьевка выдала ему в соперники израильтянина Йонатана Макп в молодежной весовой категории B до 48 кг.

В последнее время подобные случаи перестали быть редкостью.

Недавно иракские теннисисты отказались от участия в Открытом турнире по теннису на колясках в Бухаресте, чтобы не соревноваться с израильтянами.

Аналогичным образом поступил иорданский тхэквондоист.