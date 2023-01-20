



Лишился $12,7 млн: Усэйн Болт стал жертвой мошенников

Со счета легендарного спринтера Усэйна Болта в инвестиционной компании Stocks & Securities Limited пропали 12,7 миллионов долларов.



Об этом сообщили адвокаты спортсмена, которые направили компании письмо с требованием вернуть деньги. Об этом сообщает Associated Press.



По информации адвокатов, когда-то на счете Болта было 12,8 миллиона долларов, но теперь он отражает баланс всего в 12 000 долларов.



"Если это правда, а мы надеемся, что это не так, то против нашего клиента было совершено серьезное мошенничество с кражей или сочетание того и другого", - говорится в письме адвокатов Болта.



Правозащитники грозят гражданским и уголовным иском, если деньги не вернут в течение 10 дней. Один из адвокатов уточнил, что украденные средства были пенсионными накоплениями для Усэйна Болта и его родителей.



Stocks & Securities Limited просит клиентов направлять все срочные запросы в Комиссию по финансовым услугам Ямайки, которая проводит расследование в отношении фирмы. Компания заявила, что обнаружила мошенничество в начале этого месяца и что несколько ее клиентов могут потерять миллионы долларов.



Reuters сообщает, что компании Stocks & Securities Limited стало известно о мошеннической деятельности бывшего сотрудника, и она передала этот вопрос в правоохранительные органы.



Полиция Ямайки начала расследование "предполагаемых мошеннических действий, которые, как утверждается, затронули счета г-на Усэйна Болта".