



Лишь один француз в составе: символическая сборная чемпионата мира 2022

В воскресенье 18 декабря завершился главный праздник футбола – Мундиаль-2022. Мир узнал имя чемпиона и лучших игроков ЧМ-2022. Свой вариант символической сборной ЧМ-2022 по футболу в Катаре представила французская газета L'Equipe. В 11-ку лучших футболистов попали три чемпиона мира, три бронзовых призера турнира, три марокканца и по одному представителю Англии и Франции.



Интересно, что в список лучших попал только один финалист чемпионата мира – Килиан Мбаппе.



Символическая сборная ЧМ-2022