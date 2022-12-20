



Лионель Месси спит в обнимку с Кубком мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси позировал с Кубком мира в своей постели после того, как во вторник отпраздновал триумф со своими товарищами по команде и болельщиками в Аргентине.



Месси поделился публикацией в Instagram под названием “Buen día”, где он позирует так, будто спит, прижимая к себе главный трофей Чемпионата мира.



35-летний Месси объявил, что финал станет его последним матчем на чемпионате мира, хотя он намерен сыграть еще несколько игр за сборную.

The best night's sleep Messi will ever have 🤗 pic.twitter.com/toeZiuAVqL — ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2022

Но Месси и сборная Аргентина не будут хранить Кубок мира. Хотя традиционно страна-победитель хранила приз до жеребьевки следующего турнира, оригинал теперь находится в Музее мирового футбола FIFA в Цюрихе. Месси и команда получат позолоченную бронзовую копию.