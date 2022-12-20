Новости » Спорт
Лионель Месси спит в обнимку с Кубком мира
20.12.2022 16:19 Наталья Богинская

Лионель Месси спит в обнимку с Кубком мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси позировал с Кубком мира в своей постели после того, как во вторник отпраздновал триумф со своими товарищами по команде и болельщиками в Аргентине.

Месси поделился публикацией в Instagram под названием “Buen día”, где он позирует так, будто спит, прижимая к себе главный трофей Чемпионата мира.

35-летний Месси объявил, что финал станет его последним матчем на чемпионате мира, хотя он намерен сыграть еще несколько игр за сборную.

 
Но Месси и сборная Аргентина не будут хранить Кубок мира. Хотя традиционно страна-победитель хранила приз до жеребьевки следующего турнира, оригинал теперь находится в Музее мирового футбола FIFA в Цюрихе. Месси и команда получат позолоченную бронзовую копию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы