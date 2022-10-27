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Лионель Месси побил очередной рекорд
27.10.2022 05:45 Алина Груднева

Лионель Месси побил очередной рекорд

Звезда ПСЖ Лионель Месси стал самым результативным игроком в пяти лучших дивизионах Европы в этом сезоне.

 
Футболист забил двузначное количество голов и столько же сделал результативных передач.
 
В матче с "Маккаби Хайфа" в Лиге чемпионов Месси забил два гола и отдал две результативные передачи. ПСЖ выиграла со счетом 7:2.
 
Всего в этом сезоне он забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 16 матчах во всех турнирах.
 
Вторым за ним оказался Коди Гакпо. Вингер забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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