



Лионель Месси побил очередной рекорд

Звезда ПСЖ Лионель Месси стал самым результативным игроком в пяти лучших дивизионах Европы в этом сезоне.

Футболист забил двузначное количество голов и столько же сделал результативных передач.

В матче с "Маккаби Хайфа" в Лиге чемпионов Месси забил два гола и отдал две результативные передачи. ПСЖ выиграла со счетом 7:2.

Всего в этом сезоне он забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 16 матчах во всех турнирах.

Вторым за ним оказался Коди Гакпо. Вингер забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.