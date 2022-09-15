



Лионель Месси был тронут, когда юные израильские футболисты решили его обнять

35-летний игрок "ПСЖ" стал участником трогательной сцены на стадионе "Сэмми Офер" в Хайфе перед матчем в среду.



Подающие надежды юные израильские футболисты получили возможность встретиться со своим кумиром на футбольном поле перед началом игры. Смелые и непосредственные в проявлениях своих чувств дети, буквально ухватились за свой шанс обеими руками. Мальчишки бросились обнимать Месси, чем поначалу смутили аргентинского футболиста.



Кадры этого волнительного момента были выложены в Твиттер и получили более 4 миллионов просмотров.



Месси забивает голы в ворота соперников в Лиге чемпионов уже 18 сезонов подряд. После победы в среду со счетом 3:1 на счету Месси засчитанные голы в ворота 39 разных команд в Лиге чемпионов, что является рекордным показателем, опережая Роналду с 38 голами.

