



Лига А: футбольный матч в Израиле перерос в ожесточенную драку

В пятницу, 28 апреля, на футбольном матче между молодежными клубами "Цеирей Тамра" и "Хапоэль Буэйне" произошла потасовка между игроками.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Это был важный поединок за право выхода в Лигу А. Матч перерос в насилие. Болельщики ворвались на поле, в результате чего между ними и игроками началась массовая драка.



В ходе пошли удары кулаками и ногами, из-за чего дерущихся пришлось разнимать силам безопасности. По данным телеканала, в результате беспорядков были арестованы несколько ультрас, а также двое игроков "Тамры".



Игра так и не была доведена до конца, поскольку ее остановили. Ожидается, что в связи с инцидентом будут наложены санкции.



"Наша команда выиграла, зачем нам создавать проблемы? Мы просто пытались отпраздновать. Проигравшая команда не согласилась смириться с поражением. Один игрок, стоматолог по профессии, закончил эту игру в больнице. То, что там произошло, для нас абсолютно неприемлемо", — сказал тренер "Цеирей Тамра".

