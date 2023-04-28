Лига А: футбольный матч в Израиле перерос в ожесточенную драку
В пятницу, 28 апреля, на футбольном матче между молодежными клубами "Цеирей Тамра" и "Хапоэль Буэйне" произошла потасовка между игроками.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Это был важный поединок за право выхода в Лигу А. Матч перерос в насилие. Болельщики ворвались на поле, в результате чего между ними и игроками началась массовая драка.
В ходе пошли удары кулаками и ногами, из-за чего дерущихся пришлось разнимать силам безопасности. По данным телеканала, в результате беспорядков были арестованы несколько ультрас, а также двое игроков "Тамры".
Игра так и не была доведена до конца, поскольку ее остановили. Ожидается, что в связи с инцидентом будут наложены санкции.
"Наша команда выиграла, зачем нам создавать проблемы? Мы просто пытались отпраздновать. Проигравшая команда не согласилась смириться с поражением. Один игрок, стоматолог по профессии, закончил эту игру в больнице. То, что там произошло, для нас абсолютно неприемлемо", — сказал тренер "Цеирей Тамра".
הקרב על העלייה לליגה א' - הפך לקרב אגרוף על הדשא: בעיטות ואגרופים בקטטה המונית בין שחקנים לאוהדים בלב המגרש | התיעוד המלא בכתבהhttps://t.co/Ofd3mp1X6H pic.twitter.com/RSQCqd4baE— החדשות - N12 (@N12News) April 28, 2023