Лига Европы: результаты жеребьевки ¼ и ½ финала
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют восемь команд – итальянские “Ювентус” и “Рома”, английский “Манчестер Юнайтед”, испанская “Севилья”, немецкий “Байер2, нидерландский “Фейенорд”, бельгийский “Юнион Сен-Жилуаз” и португальский “Спортинг”.
На этой стадии жеребьевки нет сеяных и несеянных команд, как и других ограничений для соперников. Следовательно, в одной корзине есть все восемь клубов, и оттуда их вытягивают поочередно. Команду, которую вытащили первой, первой и сыграет домашний поединок.
- “Манчестер Юнайтед” – “Севилья”
- “Ювентус” – “Спортинг”
- “Байер2 – “Юнион Сен-Жилуаз”
- “Фейенорд” – “Рома”
Сразу же провели и жеребьевку полуфинала Лиги Европы. Здесь просто определяли, победитель какой пары сыграет против какого победителя другой пары. Эти матчи пройдут 11 и 18 мая.
- “Ювентус” – “Спортинг” / “Манчестер Юнайтед” – “Севилья”
- “Фейенорд” – “Рома” / “Байер” – “Юнион Сен-Жилуаз”
Номинальным хозяином финала станет победитель первой полуфинальной пары.
Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы.#Agiveo #ФутбольныйМенеджер #Футбол #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/26wL4bJ19X— AGIVEO (@agiveo) March 17, 2023