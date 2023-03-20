



Лига Европы: результаты жеребьевки ¼ и ½ финала



В четвертьфинале Лиги Европы сыграют восемь команд – итальянские “Ювентус” и “Рома”, английский “Манчестер Юнайтед”, испанская “Севилья”, немецкий “Байер2, нидерландский “Фейенорд”, бельгийский “Юнион Сен-Жилуаз” и португальский “Спортинг”.



На этой стадии жеребьевки нет сеяных и несеянных команд, как и других ограничений для соперников. Следовательно, в одной корзине есть все восемь клубов, и оттуда их вытягивают поочередно. Команду, которую вытащили первой, первой и сыграет домашний поединок.

“Манчестер Юнайтед” – “Севилья”

“Ювентус” – “Спортинг”

“Байер2 – “Юнион Сен-Жилуаз”

“Фейенорд” – “Рома”

Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы пройдут 13 апреля. Ответные матчи запланированы на 20 апреля.



Сразу же провели и жеребьевку полуфинала Лиги Европы. Здесь просто определяли, победитель какой пары сыграет против какого победителя другой пары. Эти матчи пройдут 11 и 18 мая.

“Ювентус” – “Спортинг” / “Манчестер Юнайтед” – “Севилья”

“Фейенорд” – “Рома” / “Байер” – “Юнион Сен-Жилуаз”

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште. Победитель Лиги Европы получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон и будет в первой корзине во время жеребьёвке.



Номинальным хозяином финала станет победитель первой полуфинальной пары.