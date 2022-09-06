Лига Чемпионов: "Маккаби Хайфа" сыграет сегодня с "Бенфикой"
Израильская команда "Маккаби Хайфа" начинает свое путешествие в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА.
"Маккаби Хайфа" вошла в Группу Н и сыграет сегодня вечером в Лиссабоне с португальской "Бенфикой".
Это будет третий раз, когда "зеленые" будут играть в Лиге чемпионов, и первый с сезона 2009/10.
Помимо "Бенфики", израильская команда сыграет в рамках группового этапа с ПСЖ, "Ювентусом".
Напомним, что матч между ПСЖ и "Ювентусом" тоже состоится сегодня вечером.