



Лига Чемпионов: "Маккаби Хайфа" сыграет сегодня с "Бенфикой"

Израильская команда "Маккаби Хайфа" начинает свое путешествие в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА.



"Маккаби Хайфа" вошла в Группу Н и сыграет сегодня вечером в Лиссабоне с португальской "Бенфикой".



Это будет третий раз, когда "зеленые" будут играть в Лиге чемпионов, и первый с сезона 2009/10.



Помимо "Бенфики", израильская команда сыграет в рамках группового этапа с ПСЖ, "Ювентусом".



Напомним, что матч между ПСЖ и "Ювентусом" тоже состоится сегодня вечером.