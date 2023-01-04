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Легендарного капитана "Ромы" заподозрили в отмывании денег
04.01.2023 20:43 Алина Груднева

Легендарного капитана "Ромы" заподозрили в отмывании денег


Легендарного капитана "Ромы" Франческо Тотти подозревают в отмывании денег в связи с подозрительными банковскими операциями.

По данным La Veritа,  счета экс-футболиста в настоящее время тщательно проверяются.

Подозрение вызвала, в том числе, отправка в августе 800 тысяч евро пенсионерке в Анцио. Речь идет о свекрови его знакомого. 

Уточняется, что в тот же день эти деньги были перенаправлены еще одному знакомому бывшего футболиста, работающему в министерстве внутренних дел. Также подозрения вызвали другие транзакции на тысячи евро в казино Монте-Карло, Лондона и Лас-Вегаса.



 

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