



Легендарного капитана "Ромы" заподозрили в отмывании денег



Легендарного капитана "Ромы" Франческо Тотти подозревают в отмывании денег в связи с подозрительными банковскими операциями.



По данным La Veritа, счета экс-футболиста в настоящее время тщательно проверяются.



Подозрение вызвала, в том числе, отправка в августе 800 тысяч евро пенсионерке в Анцио. Речь идет о свекрови его знакомого.



Уточняется, что в тот же день эти деньги были перенаправлены еще одному знакомому бывшего футболиста, работающему в министерстве внутренних дел. Также подозрения вызвали другие транзакции на тысячи евро в казино Монте-Карло, Лондона и Лас-Вегаса.







