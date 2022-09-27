



Легенда тенниса Джокович прибыл в Израиль

Легенда тенниса Новак Джокович прибыл в Израиль для участия в соревнованиях Tel Aviv Watergen Open 2022.



Спортсмен заявил, что "взволнован".



Джокович приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где его встретили официальные лица Федерации теннисистов-профессионалов.



Он также оставил запись в гостевой книге на терминале: "Шалом Исраэль. Я очень счастлив и рад вернуться в Израиль. С нетерпением жду отличного опыта".



הטניסאי, נובאק ג'וקוביץ, נחץ בישראל. ״אני שמח ונרגש לחזור שוב לישראל ומצפה לחוויה נהדרת״, כתב בספר האורחים של פתאל טרמינל pic.twitter.com/Z01JQsu1M0 — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) September 26, 2022