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Легенда тенниса Джокович прибыл в Израиль
27.09.2022 11:19 Александр Юзовский

Легенда тенниса Джокович прибыл в Израиль

Легенда тенниса Новак Джокович прибыл в Израиль для участия в соревнованиях Tel Aviv Watergen Open 2022.

Спортсмен заявил, что "взволнован".

Джокович приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где его встретили официальные лица Федерации теннисистов-профессионалов. 

Он также оставил запись в гостевой книге на терминале: "Шалом Исраэль. Я очень счастлив и рад вернуться в Израиль. С нетерпением жду отличного опыта".


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