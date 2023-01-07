



Легенда тенниса Дик Сэвитт скончался в возрасте 95 лет

Дик Сэвитт, выигравший Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон в 1951 году, умер в возрасте 95 лет. Сын Сэвитта, Боб, сказал американским СМИ, что надеется, что его отец будет введен в Международный зал теннисной славы после того, как он умер в своем доме в Нью-Йорке.



"Я не думаю, что кто-то любил теннис так, как мой папа, он любил эту игру и очень уважал ее. Ему нравилось видеть, как с годами улучшалось качество тенниса", - сказал сын теннисиста.



Ричард Сэвитт родился 4 марта 1927 года в Байонне, штат Нью-Джерси, а позже его семья переехала в Техас. Свит играл в баскетбол и теннис в Корнельском университете. В 1951 году он одержал свои самые большие победы на теннисном корте в Австралии и на Уимблдоне, обыграв Кена МакГрегора в обоих финалах, и поднялся на второе место в рейтинге. Также он появился на обложке журнала Time.



Сэвитт остается одним из четырех американских спортсменов, выигравших оба этих крупных турнира в одном году, наряду с Доном Баджем, Джимми Коннорсом и Питом Сампрасом.



В 1952 году он ушел из тенниса, не раскрывая причин. Сэвитт выиграл золотые медали в одиночном и парном разряде на Маккабиадских играх 1961 года.



"Он действительно не обсуждал выход на пенсию. Ему посчастливилось стать успешным бизнесменом. Несколько лет он работал в нефтяном бизнесе, а затем стал биржевым маклером. Деловой мир был к нему очень добр, и он никогда не оглядывался назад. Он продолжал играть в теннис четыре дня в неделю более 50 лет. В свои 80 он сократил его до трех, а затем до двух дней.". — сказал Боб Сэвитт.

