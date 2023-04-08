



Легенда “Барселоны” рассчитывает на солидный контракт от клуба из Cаудии

Полузащитник и капитан "Барселоны" Серхио Бускетс не спешит принимать предложение клуба о продлении контракта. Испанский футболист рассчитывает получить предложение из Саудовской Аравии, а затем решить свое будущее, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, интерес к тому, чтобы 34-летний Бускетс продолжил карьеру в родном клубе, проявляет сам главный тренер "Барселоны" Хави.



Серхио входит в тройку самых оплачиваемых футболистов чемпионата Испании и, вероятно, из-за финансовых проблем “Барселоны” должен пойти на снижение зарплаты ради продолжения карьеры в клубе.

