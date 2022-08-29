



Лапид - спортсменам: вы - гордость Израиля

В понедельник, 29 августа, премьер-министр Яир Лапид и министр культуры и спорта Хили Троппер встретились с израильскими спортсменами, участвовавшими в чемпионатах Европы.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Во встрече также приняли участие председатель подкомиссии Кнессета по спорту Симон Давидсон, председатель Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад, тренеры сборных, представители федераций плавания, легкой атлетики и гимнастики.

"Государство Израиль раньше было страной лишь футбола и баскетбола. Теперь ваше время. Сейчас дети всей страны равняются на вас, каждый в своем виде спорта. Вы становитесь образцом для подражания для каждого ребенка в Израиле, для каждого человека. Образцом дисциплины и верности избранному вами пути", - сказал Лапид.

По словам премьера, часть из спортсменов занимается индивидуальными видами спорта, а для этого необходима большая самодисциплина, каким бы хорошим ни был тренер.

"Мы пригласили вас для того, чтобы сказать, что гордимся вами и что внимание всей страны было приковано к вам. Я знаю, что каждый из вас был сосредоточен на собственных переживаниях, на состязаниях в своем виде спорта и огромных усилиях, приложенных для победы. Мы очень переживали за вас и мы гордимся вами", - добавил он.