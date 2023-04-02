



Кубок мира: в Польше согласны допустить фехтовальщиков РФ при одном условии

Польша следом за рядом европейских стран отказывается соглашаться на участие российских фехтовальщиков в Кубке мира, но согласна выдвинуть определенное условие, чтобы россияне смоги все же посоревноваться.



По данным Польской ассоциации фехтования, спортсмены РФ должны подтвердить, что выступают против войны в Украине, чтобы оказаться на соревнованиях.



Кубок мира должен состояться в Познани. Поляки оставляют за собой право контроля над исполнением всех выдвинутых критериев. Согласно заявлению ассоциации, игроки и персонал, которые имеют паспорт РФ или Беларуси, дожны подать письменное заявление с подтверждением определенных позиций.



В частности, они должны указать на то, что не поддерживают войну в Украине, поскольку та является грубым нарушением международного права и международных договоров. Также они должны подтвердить, что не связаны с режимом президента РФ Владимира Путина, против которого МУС выдал ордер на арест.



Более того, спортсмены и персонал должны подтвердить, что они не являются военнослужащими или не работают в российских или белорусских военных органах или органах национальной безопасности обеих стран



В Польше также добавили, что на соревнованиях будет запрещено демонстрировать флаги, гимны, национальные цвета или другие опознавательные знаки РФ и РБ.

