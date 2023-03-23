



Кто купит "Манчестер Юнайтед": назван потенциальный владелец

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.



Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источник.



По его словам, шейх находится в шаге до приобретения "Красных дьяволов". Нынешние владельцы клуба братья Глейзеры приостанавливают "аукцион" по продаже команды.



За "Манчестер Юнайтед" предложил 4,5 млрд фунтов британский предприниматель Джим Рэтклифф, но нынешние боссы команды этой суммой недовольны.



В свою очередь, катарский шейх готов отдать за команду 6 млрд фунтов.





