



Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук

Чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачам не удастся восстановить кровоснабжение, и некроз будет представлять угрозу его жизни.



Отмечается, что олимпийский чемпион пришел в себя после операции, его температура тела нормализовалась. Левую ступню фигуриста ампутировали полностью, а на правой – удалили пятку и несколько пальцев.



Однако, теперь врачей беспокоит, что все пальцы на руках спортсмена почернели и потеряли активность. Состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое, и пока он остается подключенным к аппарату ИВЛ.