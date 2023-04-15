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Костомаров позвонил бывшей партнерше по льду из больницы
15.04.2023 19:32 Алина Груднева

Костомаров позвонил бывшей партнерше по льду из больницы

Находящийся в больнице российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров позвонил своей бывшей партнерше по льду Татьяне Навке.

Информацию об этом жена пресс-секретаря Кремля Татьяна Навка подтвердила в Telegram.

По словам фигуристки, Костомаров позвонил ей, чтобы поздравить с днем рождения.

"Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос", — сообщила Навка.

Напомним, что Костомарова готовят к протезированию после ампутации конечностей. По прогнозу врачей, ему еще какое-то время предстоит пролежать в больнице.



 

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