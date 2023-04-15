



Костомаров позвонил бывшей партнерше по льду из больницы

Находящийся в больнице российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров позвонил своей бывшей партнерше по льду Татьяне Навке.



Информацию об этом жена пресс-секретаря Кремля Татьяна Навка подтвердила в Telegram.



По словам фигуристки, Костомаров позвонил ей, чтобы поздравить с днем рождения.



"Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос", — сообщила Навка.



Напомним, что Костомарова готовят к протезированию после ампутации конечностей. По прогнозу врачей, ему еще какое-то время предстоит пролежать в больнице.







