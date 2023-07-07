



Костомаров официально выписан из больницы

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров официально выписан из больницы.



Информацию об этом спортсмен подтвердил в своем личном блоге.



"Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак", - сообщил он.



По словам Костомарова, команда медиков сделала практически невозможное, буквально вытащив его с того света. Он поблагодарил всех, кто был рядом и помогал ему восстановиться.



Российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила фигуриста с выпиской из больницы.



"Рома, дорогой! Такое счастье для все нас, что ты едешь домой, что ты поправляешься. Спасибо врачам, которые вытащили нашего Ромку, мы все молились за вас — и чудо произошло. Обнимаю вас, Рома, Оксана", — цитирует ее слова "СтарХит".

