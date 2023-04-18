



Костомаров не хочет, чтобы люди знали о его состоянии

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не хочет, чтобы людям рассказывали о его состоянии.



Об этом сообщает издание sport24.



"Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать", - рассказал источник.



По его словам, когда Костомаров все расскажет сам, когда доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и будет выписан из больницы.



"Сейчас он попросил тишины", — добавил источник.

