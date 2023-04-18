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Костомаров не хочет, чтобы люди знали о его состоянии
18.04.2023 14:29 Алина Груднева

Костомаров не хочет, чтобы люди знали о его состоянии

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не хочет, чтобы людям рассказывали о его состоянии.

Об этом сообщает издание sport24.

"Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать", - рассказал источник.

По его словам, когда Костомаров все расскажет сам, когда доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и будет выписан из больницы.

"Сейчас он попросил тишины", — добавил источник.
 

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