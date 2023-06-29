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Костомаров на протезах показал, как тренируется
29.06.2023 17:27 Алина Груднева

Костомаров на протезах показал, как тренируется

Российский олимпийский чемпион по фигурном катанию Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию.

Его видео опубликовал Telegram-канал "СтарХит".

Как известно, Костомаров, которому ампутировали конечности, все последние месяцы пролежал в больнице.

Теперь он проходит протезирование. На первом этапе ему установили протезы ног, а на очереди - кисти. Костомарову приходится постоянно тренироваться, чтобы восстановить форму.

"Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать", — признался спортсмен.
 

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