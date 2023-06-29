



Костомаров на протезах показал, как тренируется

Российский олимпийский чемпион по фигурном катанию Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию.



Его видео опубликовал Telegram-канал "СтарХит".



Как известно, Костомаров, которому ампутировали конечности, все последние месяцы пролежал в больнице.



Теперь он проходит протезирование. На первом этапе ему установили протезы ног, а на очереди - кисти. Костомарову приходится постоянно тренироваться, чтобы восстановить форму.



"Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать", — признался спортсмен.

