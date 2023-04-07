



Костомаров готовится к выписке из больницы, но не все так просто

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно идет на поправку и готовится к выписке из больницы, но есть нюансы.



Об этом сообщают российские СМИ.



В настоящее время, Костомаров находится в полном сознании. Несмотря на готовность отправиться наконец-то домой, ему придется провести под наблюдением врачей еще два-три месяца.



"Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая", - сказал источник в комментарии ТАСС.



По его словам, в настоящее время проходит плановая подготовка пациента в операции по протезированию.