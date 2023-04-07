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Костомаров готовится к выписке из больницы, но не все так просто
07.04.2023 21:17 Алина Груднева

Костомаров готовится к выписке из больницы, но не все так просто

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно идет на поправку и готовится к выписке из больницы, но есть нюансы.

Об этом сообщают российские СМИ.

В настоящее время, Костомаров находится в полном сознании. Несмотря на готовность отправиться наконец-то домой, ему придется провести под наблюдением врачей еще два-три месяца.

"Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая", - сказал источник в комментарии ТАСС.

По его словам, в настоящее время проходит плановая подготовка пациента в операции по протезированию.

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