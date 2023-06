Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании после матча НБА

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании женщины после четвертого матча финальной серии плей‑офф между “Майами Хит” и “Денвер Наггетс”, сообщает TMZ.



Инцидент произошел 9 июня на арене “Хит” после игры, которая завершилась победой “Денвера” – 108:95. Отмечается, что сотрудники службы безопасности “Майами” “загнали» женщину в туалет и отказались допускать к ней других людей, в частности, ее подругу. В это время Макгрегор вышел из кабинки, “засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее”.



Впоследствии он, предположительно, прижал жертву к стене и попытался ее изнасиловать, однако девушке удалось ударить Макгрегора локтем в живот и убежать. Затем пострадавшая сообщила о случившемся местным властям.



Однако, представители спортсмена, утверждают, что обвинения являются ложными.



“Макгрегора не получится запугать”, – говорят они.



В UFC отметили, что знают в возможном инциденте и работают над получением дополнительной информации.



Конор Макгрегор во время этого финала НБА смог еще раз отличиться. В перерыве матча прямо на площадке отправив в нокаут талисмана “Майами Хит” (так боец ММА продвигал свой восстанавливающий спрей). Публика была в восторге, только вот “беднягу в костюме” пришлось отправить в больницу.

