



Китай оштрафовал бывшую звезду НБА за заявление о карантине

Бывшая звезда НБА Джереми Лин, играющий за китайскую команду, был оштрафован на 10 000 юаней за критику карантинных учреждений.



Это произошло на фоне того, как Китай пытается остановить протесты против вирусного контроля, одного из самых строгих в мире, сообщает Associated Press.



Лин, который играет за баскетбольный клуб Loong Lions, сделал "неуместные замечания о карантинных объектах, связанных с отелем", где команда остановилась перед игрой.



Китайская баскетбольная ассоциация заявила, что это "вызвало неблагоприятные последствия для лиги и зоны соревнований". Ассоциация не сообщила подробностей о комментариях спортсмена.