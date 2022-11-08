



“Катар – это ошибка" – экс-президент ФИФА

Йозеф Блаттер дал интервью швейцарскому СМИ Tages-Anzeiger, в котором раскритиковал выбор страны для чемпионата мира по футболу 2022.



"Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для этого", – сказал бывший футбольный чиновник.



"Выбор Катара был ошибкой. В то время мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали чемпионат мира один за другим”, – раскрыл он детали выбора стран.



Однако, по его словам, за неделю до конгресса ФИФА 2010 года Мишель Платини (в то время – президент УЕФА) позвонил ему и сказал, что "план не сработает".



Тогдашний президент Франции Николя Саркози пригласил Платини в Елисейский дворец и спросил, "что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет разыгран чемпионат мира". В итоге чемпионат мира вместо США достался Катару. В благодарность за помощь через полгода Катар купил у французов истребители за $14,6 млрд.



Ранее Sunday Times сообщал, что Мишель Платини стал одним из 50 человек, чью электронную почту взломали из-за критики чемпионата в Катаре.



Катар – мусульманская страна и многие ее обычаи идут вразрез с тем, как обычно проходят футбольные чемпионаты. Так, пиво будут продавать в фан-зонах после 18:30, а также до и после матча на стадионах. 500 мл обойдется $13. От женщин не будут требовать носить абаи, а от мужчины – фобы (длинные белые рубашки), но болельщикам советуют закрывать плечи и колени. В Катаре считается неуместным носить аксессуары, за исключением обручального кольца и часов.



Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.