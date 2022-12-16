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Капитан сборной Испании объявил о завершении карьеры после вылета с ЧМ-2022
16.12.2022 19:05 Алина Груднева

Капитан сборной Испании объявил о завершении карьеры после вылета с ЧМ-2022

Капитан сборной Испании по футболу Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в команде после ее вылета с чемпионата мира в Катаре. 

 
Об этом он сообщил в Instagram.
 
"Для меня было честью представлять свою страну и выводить ее на высокий уровень, быть чемпионом мира Европы, быть капитаном и сыграть так много матчей, с большим или меньшим успехом, но всегда выкладываясь на полную и вкладывая все свои силы, чтобы все получилось как можно лучше и чтобы все почувствовали, насколько они важны: помогая всем и стремясь к одной цели, с уникальным, незабываемым и историческим опытом", – сообщил Бускетс.
 
34-летний игрок "Барселоны" провел 143 матча за сборную и забил два гола, дебютировав в 2009 году в матче против Турции. 

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