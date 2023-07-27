



Известный испанский футболист объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Испании и “Манчестер Сити” Давид Сильва решил повесить бутсы на гвоздь. Титулованный футболист завершил блестящую карьеру из-за тяжелой травмы.



Во время одной из последних тренировок в составе “Реал Сосьедад” Давид Сильва разорвал переднюю крестообразную связку. Спустя длительный период восстановления 37-летний футболист рисковал пропустить весь следующий сезон.



О своем непростом решении завершить карьеру легенда “Манчестер Сити” сообщил в социальной сети Twitter.



"Спасибо… футбол", – написал Сильва и опубликовал ностальгический видеоролик.



Давид Сильва родился 8 января 1986 года в городке на Канарских островах. Играл в “Валенсии”, а в 2010 году стал игроком “Манчестер Сити”, где он провел 10 лет и стал одним из символов клуба: 4 раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, трижды Суперкубок Англии и 5 раз становился обладателем Кубка лиги.



В составе сборной Испании Сильва сыграл 125 матчей и забил 35 голов: становился чемпионом мира (2010) и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).

