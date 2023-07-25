Новости » Спорт
Известный фитнес-блогер умер, пытаясь побить рекорд со штангой
25.07.2023 18:53 Алина Груднева

Известный фитнес-блогер умер, пытаясь побить рекорд со штангой

Известный фитнес-блогер, бодибилдер Джастин Вики скончался на 34-м году жизни в попытке поднять 204-килограммовую штангу.

Как стало известно, он травмировал позвоночник и шею, поднимая тяжести.

Врачи провели ему экстренную операцию, но спасти блогера так и не удалось. Это случилось на Бали в спортзале, когда Вики пытался установить личный рекорд.

"Вики был хорошим человеком, вежливым и  общительным. Он советовал друзьям в  тренажерном зале быть осторожными и  е превышать свои возможности во время тренировок. Только мы сами можем оценить свои возможности. Пусть Вики покоится с  миром в объятиях Бога и найдет себе достойное место", — рассказал один из друзей погибшего.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы