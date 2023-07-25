



Известный фитнес-блогер умер, пытаясь побить рекорд со штангой

Известный фитнес-блогер, бодибилдер Джастин Вики скончался на 34-м году жизни в попытке поднять 204-килограммовую штангу.



Как стало известно, он травмировал позвоночник и шею, поднимая тяжести.



Врачи провели ему экстренную операцию, но спасти блогера так и не удалось. Это случилось на Бали в спортзале, когда Вики пытался установить личный рекорд.



"Вики был хорошим человеком, вежливым и общительным. Он советовал друзьям в тренажерном зале быть осторожными и е превышать свои возможности во время тренировок. Только мы сами можем оценить свои возможности. Пусть Вики покоится с миром в объятиях Бога и найдет себе достойное место", — рассказал один из друзей погибшего.

