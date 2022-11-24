Известный боксер планировал устроить стрельбу в Майами
Известный гаитянский боксер Азеа Аугустама, который прошел квалификацию на Олимпийские игры 2008 года в полутяжелом весе, планировал устроить стрельбу в Майами.
По данным местных властей, он купил для этой цели АК-47.
По версии следствия, обладатель "золотых перчаток" собирался устроить массовую стрельбу в спортзале.
Он был арестован в среду, 23 ноября, по двум пунктам обвинения.
По данным полиции, все началось в начале этого месяца, когда спортсмен поссорился на работе с коллегами. Ему было отказано в праве вернуться в спортзал. После этого он начал публиковать посты с угрозами в Instagram, сказав, что подумывает застрелить нескольких человек.
Августама отметил, что "готов стрелять из пистолета или базуки во имя справедливости". АК-47 он приобрел в ломбарде за 150 долларов.
La Police de Miami a arrêté ce mercredi matin Azea Augustama (Haitian Hitman)Selon @MiamiPD Azea qui avait acheté un fusil AK 47 menaçait de commettre une tuerie de masse dans un Gym où il est interdit d’accès .Azea avait représenté Haïti aux JO de Pékin.@MiamiHerald #RFMINFO pic.twitter.com/CRqKIRlv3U— Radio RFM 104.9 (@MARADIOFM) November 23, 2022