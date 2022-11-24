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Известный боксер планировал устроить стрельбу в Майами
24.11.2022 09:45 Алина Груднева

Известный боксер планировал устроить стрельбу в Майами

Известный гаитянский боксер Азеа Аугустама, который прошел квалификацию на Олимпийские игры 2008 года в полутяжелом весе, планировал устроить стрельбу в Майами.

 
По данным местных властей, он купил для этой цели АК-47.
 
По версии следствия, обладатель "золотых перчаток" собирался устроить массовую стрельбу в спортзале.
 
Он был арестован в среду, 23 ноября, по двум пунктам обвинения.
 
По данным полиции, все началось в начале этого месяца, когда спортсмен поссорился на работе с коллегами. Ему было отказано в праве вернуться в спортзал. После этого он начал публиковать посты с угрозами в Instagram, сказав, что подумывает застрелить нескольких человек. 
 
Августама отметил, что "готов стрелять из пистолета или базуки во имя справедливости". АК-47 он приобрел в ломбарде за 150 долларов.
 

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