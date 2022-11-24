



Известный боксер планировал устроить стрельбу в Майами

Известный гаитянский боксер Азеа Аугустама, который прошел квалификацию на Олимпийские игры 2008 года в полутяжелом весе, планировал устроить стрельбу в Майами.

По данным местных властей, он купил для этой цели АК-47.

По версии следствия, обладатель "золотых перчаток" собирался устроить массовую стрельбу в спортзале.

Он был арестован в среду, 23 ноября, по двум пунктам обвинения.

По данным полиции, все началось в начале этого месяца, когда спортсмен поссорился на работе с коллегами. Ему было отказано в праве вернуться в спортзал. После этого он начал публиковать посты с угрозами в Instagram, сказав, что подумывает застрелить нескольких человек.

Августама отметил, что "готов стрелять из пистолета или базуки во имя справедливости". АК-47 он приобрел в ломбарде за 150 долларов.