



Израильтянки завоевали серебро и бронзу на молодежном чемпионате Европы по дзюдо

Сегодня, в пятницу сборная Израиля продолжила свое успешное выступление на молодежном чемпионате Европы (до 21 года), который проходил в Праге, завоевав еще две медали, серебро и бронзу.



Адалина Новицки заняла второе место в Европе, завоевав серебряную медаль в весе до 63 кг, а Миа Коган, выступавшая в весе до 70 кг, завоевала бронзовую медаль.



В финале Новицки встретилась с серебряной призеркой чемпионата мира 2021 года, испанкой Лаурой Васкес Фернандес, которая сумела решить исход поединка в свою пользу, оставив израильтянке серебряную медаль.



Коган, выступавшая в весовой категории до 70 кг, начала день боев во втором раунде с победы над француженкой Флорин Сола, а позже потерпела поражение в четвертьфинале от австрийки Елены Динг. В борьбе за третье место она выиграла у украинки Марии Ритцкой.



"Женская сборная по дзюдо — это единое целое, элитный отряд спортсменок, преданных тяжелой работе и бескомпромиссной борьбе. Я радуюсь каждый раз, когда нам удается превратить потенциал и тяжелую работу в результаты. Я горжусь всеми спортсменами и отличной командой, которая окружает их 24/7", - сказал тренер команды Шани Гершко.

