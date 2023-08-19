



Израильтянки взяли “золото” и “серебро” на чемпионате мира по виндсерфингу

Израильские спортсменки 19 августа завоевали золотую и серебряную медали в категории iQFoil среди женщин на Чемпионате мира по парусному спорту в Нидерландах.



25-летняя Шахар Тиби заняла первое место в Гааге, выиграв первый за десятилетие чемпионский титул для Израиля. 24-летняя Катя Спичакова заняла второе место.



Тиби посвятила свою победу израильской спортсменке Ли Корзиц, завоевавшей четыре титула чемпионки мира по виндсерфингу в 2003, 2011, 2012 и 2013 годах.



18 августа состоялся четвертьфинал мужского турнира, в котором Йоав Омар из Израиля занял третье место, уступив Сэму Силлсу из Великобритании и Луке Ди Томасси из Италии.