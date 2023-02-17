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Впервые! Израильтянка стала чемпионом мира по ММА до 21 года
17.02.2023 14:04 Алина Груднева

Впервые! Израильтянка стала чемпионом мира по ММА до 21 года

Девятнадцатилетняя Шакед Нисимян стала первой израильтянкой, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по смешанным единоборствам.

В Сербии 16 февраля она завоевала титул чемпиона среди юношей до 21 года.

Израильтянка выступала в весовой категории 70 кг.  Ее сестра, Рони, тоже выступала на турнире, выиграв состязание после трех раундов борьбы с узбекской соперницей.

"Я так взволнована тем, что выиграла первую золотую медаль для Израиля в ММА вместе с моими замечательными тренерами. Я услышала наш гимн, на этот раз в новом для меня формате. Это был лишь намек на то, что впереди нас ждет много захватывающих моментов, которые придут с Божьей помощью", — прокомментировала новоиспеченная чемпионка.

Что примечательно, смешанными единоборствами она присоединилась лишь несколько месяцев назад. Ранее Нисимян занималась джиу-джитсу, выиграв титул чемпионки Европы.

Турнир в Сербии стал первым международным турниром по смешанным единоборствам, в котором приняла участие женская команда Израиля.
 

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