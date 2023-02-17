



Впервые! Израильтянка стала чемпионом мира по ММА до 21 года

Девятнадцатилетняя Шакед Нисимян стала первой израильтянкой, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по смешанным единоборствам.



В Сербии 16 февраля она завоевала титул чемпиона среди юношей до 21 года.



Израильтянка выступала в весовой категории 70 кг. Ее сестра, Рони, тоже выступала на турнире, выиграв состязание после трех раундов борьбы с узбекской соперницей.



"Я так взволнована тем, что выиграла первую золотую медаль для Израиля в ММА вместе с моими замечательными тренерами. Я услышала наш гимн, на этот раз в новом для меня формате. Это был лишь намек на то, что впереди нас ждет много захватывающих моментов, которые придут с Божьей помощью", — прокомментировала новоиспеченная чемпионка.



Что примечательно, смешанными единоборствами она присоединилась лишь несколько месяцев назад. Ранее Нисимян занималась джиу-джитсу, выиграв титул чемпионки Европы.

יש גמר לנבחרת ישראל באליפות העולם 🇮🇱

שקד נסימיאן משיגה ניצחון גדול עם תצוגת תכלית בחצי גמר במחלקת משקל עד 70 ק"ג ותילחם מחר (חמישי) בגמר על תואר אליפות העולם!!!



💻 צפו בקרב הגמר של שקד באמצעות הזנת הקוד ISR-10 בלינק: https://t.co/TMJb5RPr9t#MMA #teamisrael #immaf pic.twitter.com/oZoSWXssbW — איגוד ה-MMA בישראל (@isrmmaf1) February 15, 2023

Турнир в Сербии стал первым международным турниром по смешанным единоборствам, в котором приняла участие женская команда Израиля.