



Израильтянка установила два новых рекорда по тяжелой атлетике

Тяжелоатлетка Николь Рубанович установила два новых израильских рекорда на выходных в соревнованиях, проходивших в Герцлии.



Член олимпийской сборной Израиля выступает в весовой категории 76 кг. Рубанович установила рекорд в поднятии штанги весом 102 кг, тем самым улучшив свой предыдущий рекорд Израиля в 101 кг.



Второй новый рекорд Израиля, установленный Рубанович, был в двоеборье (толчок+рывок) - 218 кг.



Предыдущий рекорд в двоеборьбе - 217 кг - принадлежал новичку Селии Голд и был установлен около двух месяцев назад на чемпионате мира, проходившем в Колумбии.



