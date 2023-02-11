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Израильтянка установила два новых рекорда по тяжелой атлетике
11.02.2023 20:50 Евгения Маркова

Израильтянка установила два новых рекорда по тяжелой атлетике

Тяжелоатлетка Николь Рубанович установила два новых израильских рекорда на выходных в соревнованиях, проходивших в Герцлии.  

Член олимпийской сборной Израиля выступает в весовой категории 76 кг. Рубанович установила рекорд в поднятии штанги весом 102 кг, тем самым улучшив свой предыдущий рекорд Израиля в 101 кг.
  
Второй новый рекорд Израиля, установленный Рубанович, был в двоеборье (толчок+рывок) - 218 кг.

Предыдущий рекорд в двоеборьбе - 217 кг - принадлежал новичку Селии Голд и был установлен около двух месяцев назад на чемпионате мира, проходившем в Колумбии. 

 

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