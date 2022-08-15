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Израильским болельщикам разрешат использовать пиротехнику
15.08.2022 14:48 Алина Груднева

Израильским болельщикам разрешат использовать пиротехнику

В Израиле во время грядущего футбольного сезона 2022/23 болельщикам разрешат использовать пиротехнику.

 
Об этом объявила полиция за пять дней до старта Премьер-лиги.
 
Правоохранители провели открытый диалог с представителями различных спортивных клубов, лидерами общественного мнения и представителями болельщиков.
 
Целью обсуждения было укрепление отношений между полицией и фан-сообществами и понимание потребностей фанатов в различных областях по всей стране.
 
Полиция подчеркнула, что речь идет только о тех видах пиротехники, которые соответствуют стандартам.
 
"Полиция продолжит присутствовать на спортивных площадках и на дорогах, ведущих на стадионы, чтобы обеспечить общественную безопасность", - сказано в заявлении.

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