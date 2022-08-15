



Израильским болельщикам разрешат использовать пиротехнику

В Израиле во время грядущего футбольного сезона 2022/23 болельщикам разрешат использовать пиротехнику.

Об этом объявила полиция за пять дней до старта Премьер-лиги.

Правоохранители провели открытый диалог с представителями различных спортивных клубов, лидерами общественного мнения и представителями болельщиков.

Целью обсуждения было укрепление отношений между полицией и фан-сообществами и понимание потребностей фанатов в различных областях по всей стране.

Полиция подчеркнула, что речь идет только о тех видах пиротехники, которые соответствуют стандартам.

"Полиция продолжит присутствовать на спортивных площадках и на дорогах, ведущих на стадионы, чтобы обеспечить общественную безопасность", - сказано в заявлении.