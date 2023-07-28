



Израильский пловец вышел в финал чемпионата мира в Японии

Через несколько часов после достижения критерия для Олимпийских игр в Париже Галь Коэн Груми побил рекорд Израиля в заплыве на 100 метров баттерфляем на чемпионате мира в Японии и вышел в финал, заняв пятое место в общем зачете.



Коэн Груми, прошедший во второй полуфинал, установил потрясающий результат 50,98 секунды, и на 16 сотых улучшил предыдущий израильский рекорд своего товарища по команде Томера Франкеля в 51,14 секунды, установленный на последнем чемпионате Израиля по плаванию. Сам Франкель финишировал с результатом 52,04 секунды и занял 16-е место.



Для израильской сборной это третий выход в финал на чемпионате, к которому присоединяются пятое место Анастасии Горбенко в финальном заплыве на 200 метров комплексом и командное седьмое место в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем.

