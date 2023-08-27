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Израильский марафонец завоевал “серебро” на Чемпионате мира по легкой атлетике
27.08.2023 15:25 Евгения Маркова

Израильский марафонец завоевал “серебро” на Чемпионате мира по легкой атлетике

Израильский легкоатлет Маро Тефри занял второе место на марафонской дистанции на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште с 19 по 27 августа.

“Я так взволнован и счастлив представлять свою страну на большой арене, прославив себя, свою страну и свою семью”, – сказал спортсмен после забега.

Незадолго до финиша израильский  марафонец обошел Лаула Гаврисиласи, бежавшего вторым.

“Я увидел, что на последнем километре он ослабевает, решил догнать его, –- и в конце концов сделал это!”, – поделился серебряный призер.
Тефри стал четвертым израильтянином, выигравшим медаль на чемпионате мира по легкой атлетике-2023. 

 

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