



Израильский марафонец завоевал “серебро” на Чемпионате мира по легкой атлетике

Израильский легкоатлет Маро Тефри занял второе место на марафонской дистанции на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште с 19 по 27 августа.



“Я так взволнован и счастлив представлять свою страну на большой арене, прославив себя, свою страну и свою семью”, – сказал спортсмен после забега.



Незадолго до финиша израильский марафонец обошел Лаула Гаврисиласи, бежавшего вторым.



“Я увидел, что на последнем километре он ослабевает, решил догнать его, –- и в конце концов сделал это!”, – поделился серебряный призер.

Тефри стал четвертым израильтянином, выигравшим медаль на чемпионате мира по легкой атлетике-2023.



