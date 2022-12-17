



Израильский гроссмейстер наказан FIDE за сексистские заявления

54-летний израильский гроссмейстер Илья Смирин был приглашен вести прямую трансляцию во время девятого этапа Гран-при по шахматам среди женщин в Астане, сообщает BBC.



Илья Смирин, уроженец Беларуси, репатриировался в Израиль в 1991 году, трижды завоевывал титул чемпиона страны и входил в двадцатку лучших шахматистов мира.



В ходе трансляции гроссмейстер пустился в рассуждения о том, зачем китайской шахматистке Чжу Цзиньэр становиться гроссмейстером “как мужчины”, мол, “она итак уже международный мастер”.



И тут же признался, что и раньше говорил, что “возможно, шахматы — это не женское дело”.



Эти комментарии вызвали бурную реакцию соведущей Смирина – Фионы Стейл-Антони. К ней присоединились ряд известных шахматисток, в частности, экс-чемпионка мира среди женщин Жужа Полгар, призвавшая Смирина принести публичные извинения.



“Я знаю гроссмейстера Смирина более трех десятилетий, – добавила она. “ У меня всегда были с ним хорошие отношения, и я уважаю его игру. Надеюсь, что это просто плохой день. Я буду очень разочарована, если он действительно так думает”.



“Хотя мы глубоко уважаем гроссмейстера Илью Смирина как шахматиста, взгляды, озвученные им в прямом эфире, совершенно неприемлемы, оскорбительны и противоречат ценностям FIDE", – говорится в официальном заявлении Международной шахматной федерации. “Мы приносим безоговорочные извинения всем, кто был оскорблен его высказываниями. Более того, с этого момента гроссмейстер Смирин перестает быть комментатором FIDE”.



Шахматист отметил в комментарии для BBC, что слегка озадачен, поскольку “не хотел никого оскорбить или обидеть”. Он также добавил, что понимает решение отстранить его, но надеется, что “здравый смысл восторжествует”.

