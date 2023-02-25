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Израильский гимнаст завоевал золото на ЧМ в Германии
25.02.2023 19:05 Евгения Маркова

Израильский гимнаст завоевал золото на ЧМ в Германии

Олимпийский чемпион, гимнаст Артем Долгопят сегодня, в субботу, завоевал золотую медаль в своих первых международных соревнованиях в этом сезоне на этапе Кубка мира в немецком Котбусе в силовых вольных упражнениях. 

25-летний Долгопят набрал  14,466 балла, что немного меньше, чем на квалификационном этапе (14,833 балла), и занял первое место. 

Серебряную медаль поделили японец Казума Кая и немец Милан Хоссейни, набравшие по 13,866 балла. 

Главной целью Долгопята в этом году станет чемпионат мира в октябре в Бельгии, где он постарается обеспечить себе путевку на Олимпийские игры. На следующей неделе он примет участие во втором в этом году чемпионате мира, который пройдет в Дохе, Катар. 

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