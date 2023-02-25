



Израильский гимнаст завоевал золото на ЧМ в Германии

Олимпийский чемпион, гимнаст Артем Долгопят сегодня, в субботу, завоевал золотую медаль в своих первых международных соревнованиях в этом сезоне на этапе Кубка мира в немецком Котбусе в силовых вольных упражнениях.



25-летний Долгопят набрал 14,466 балла, что немного меньше, чем на квалификационном этапе (14,833 балла), и занял первое место.



Серебряную медаль поделили японец Казума Кая и немец Милан Хоссейни, набравшие по 13,866 балла.



Главной целью Долгопята в этом году станет чемпионат мира в октябре в Бельгии, где он постарается обеспечить себе путевку на Олимпийские игры. На следующей неделе он примет участие во втором в этом году чемпионате мира, который пройдет в Дохе, Катар.