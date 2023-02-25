



Израильский футболист Гай Хадида будет играть за украинский клуб

Новым полузащитником одесского “Черноморца” стал израильский футболист Гай Хадида. Одесса славится своим чувством юмора, так что пресс-служба "Черноморца" креативно подошла к представлению первого легионера из Израиля.



"Израиль наконец-то начал поставки в Украину оружия для нападения. Теперь историю побед “Черноморца” будут писать еще и справа налево. Встречайте нового нападающего Черноморца – Гай Хадида", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.



27-летний Гай Хадида – универсальный футболист, который может закрыть любую позицию в полузащите. В составе "Маккаби Петах-Тиква" хавбек провел 49 матчей, в которых забил 11 голов. Последней командой Хадида был турецкий "Сакарьяспор", где он был одноклубником украинца Артём Кравца.



Трансферная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.

