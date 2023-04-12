Израильский футболист, арестованный в Греции, настаивает на своей невиновности
Израильский футболист Борис Клейман, арестованный в Греции по подозрению в изнасиловании 17-летней туристки и в хранении наркотиков, настаивает на своей невиновности.
Об этом его адвокат сообщил в интервью телеканалу "Спорт".
По его словам, голкипер отказывается есть и выражает недоумение в связи с выдвинутыми против него обвинениями.
"Изнасилования не было, наркотики, которые якобы были найдены, не его. Он готов сдать анализы, чтобы это доказать", - подчеркнул он.
Ранее у Клеймана взяли образец ДНК. Результаты будут готовы примерно через 20 дней. Тем временем, срок его содержания под стражей был продлен на сутки.