



Израильский футболист, арестованный в Греции, настаивает на своей невиновности

Израильский футболист Борис Клейман, арестованный в Греции по подозрению в изнасиловании 17-летней туристки и в хранении наркотиков, настаивает на своей невиновности.



Об этом его адвокат сообщил в интервью телеканалу "Спорт".



По его словам, голкипер отказывается есть и выражает недоумение в связи с выдвинутыми против него обвинениями.



"Изнасилования не было, наркотики, которые якобы были найдены, не его. Он готов сдать анализы, чтобы это доказать", - подчеркнул он.



Ранее у Клеймана взяли образец ДНК. Результаты будут готовы примерно через 20 дней. Тем временем, срок его содержания под стражей был продлен на сутки.





