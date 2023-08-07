



Израильский филантроп одержал победу на чемпионате мира по велоспорту

Филантроп и любитель велоспорта Сильван Адамс был признан чемпионом мира в категории Masters в возрасте 65-69 лет на престижной гонке, состоявшейся в Перте, Шотландия, в пятницу, пишет Jpost.



64-летний Адамс является основателем, совладельцем и гонщиком Israel-Premier Tech Cycling Team, первой элитной велосипедной команды еврейского государства, созданной в 2014 году.



“Я очень рад, что мои упорные тренировки окупились, и горжусь тем, что выиграл этот титул чемпиона мира для Израиля, — сказал Адамс. - Мои глаза были влажными, когда они играли наш национальный гимн, которому я эмоционально подпевал”.



Меценат преодолел 87-километровый маршрут по холмистой местности. Только один гонщик, Арнальдо Салазар из Венесуэлы, мог сравниться со скоростью Адамса, и вместе они создали 30-секундный отрыв от преследующего пелотона за 15 километров до финиша. В финальном спринте Адамс сумел опередить Салазара и первым пересек черту.



До этой победы Адамс дважды становился чемпионом мира на треке на велодромах, представляя Канаду в 2013 и 2015 годах.



В понедельник 64-летний спортсмен примет участие в гонке на время Masters, чтобы одержать двойную победу на чемпионате мира.



