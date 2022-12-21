



Израильский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Masters в Иерусалиме

Израильский дзюдоист Барух Шмаилов во вторник выиграл золотую медаль на турнире Judo Masters, который в настоящее время проходит в Иерусалиме, после победы над французом Дайки Бубой в финале.



Победа Шмаилова стала самым заметным достижением израильской команды в первый день турнира.



Это четвертая медаль и первая израильская золотая медаль спортсмена.



"Я счастлив, что смог сделать это для израильских болельщиков - самых лучших в мире. Они дали мне много сил, которым я нашел хорошее применение", — сказал он.



Турнир Judo Masters является третьим по значимости в дзюдо после Олимпийских игр и чемпионатов мира по дзюдо. Турнир считается важным шагом на пути к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.



Международный турнир собрал более 400 спортсменов со всего мира в Израиле для участия в трехдневных соревнованиях на арене Паис в столице.



28-летний Шмаилов, выступающий в весовой категории 66 кг, занял пятое место в своей категории на Олимпийских играх в Токио в прошлом году. В 2018 году он выиграл серебряную медаль на турнире Judo Masters, проходившем в Гуанчжоу, Китай.