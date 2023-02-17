



Израильский дзюдоист Саги Муки взял “золото” на Большом шлеме в Тель-Авиве

Дзюдоист Саги Муки выиграл золотую медаль в пятницу на турнире Большого шлема в Тель-Авиве, завоевав свою первую индивидуальную медаль почти за два года.



Муки финишировал первым в категории до 81 килограмма, победив своего турецкого соперника Ведата Албайрака через 12 секунд после начала боя.

Он вышел в финал, победив четырех других соперников.



Его последняя индивидуальная медаль была в апреле 2021 года, когда он выиграл бронзу на чемпионате Европы. Тем летом он был в составе сборной Израиля, завоевавшей бронзовую медаль в смешанном дзюдо на Олимпийских играх в Токио.



Среди женщин Гили Шарир заняла пятое место в категории до 63 кг, а Майя Гошен была седьмой в категории до 70 кг.